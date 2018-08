Schaatskampioene (25) stopt ermee: "Ben niet langer bereid slachtoffer van manipulatie, vernederingen en aanvallen van onze nationale trainer te zijn" YP

Bron: Belga 0 Meer Sport De Tsjechische schaatsster Karolina Erbanova stopt met onmiddellijke ingang. Dat heeft de Europese kampioene op de sprint van 2017 aan het Tsjechische persbureau CTK laten weten. De nummer drie op de 500 meter van de Winterspelen van Pyeongchang is pas 25 jaar.

"Ik ben niet langer bereid het slachtoffer van manipulatie, vernederingen en aanvallen van onze nationale trainer Petr Novak te zijn", verklaarde Erbanova. "Zijn persoonlijke aanpak en werkmethoden komen niet overeen met die van mij. Op deze manier kan ik niet presteren."

Erbanova trainde jarenlang bij Novak, die ook de Tsjechische topper Martina Sablikova onder zijn hoede heeft. Na de Winterspelen van 2014 ging ze wat meer haar eigen weg, onder meer bij Nederlandse ploegen.

Novak wil vooralsnog niet reageren op de verwijten. "Ik wil haar verklaring eerst in alle rust bekijken, pas daarna beslis ik of ik er iets over wil zeggen."

Met Sablikova won Novak olympische, wereld- en Europese titels.