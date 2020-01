Schaatsgoud voor België op het EK in het hol van de leeuw! Bart Swings flitst op de massastart Valerie Hardie in Heerenveen

12 januari 2020

17u34 11 Meer Sport Magistrale race van Bart Swings op het EK snelschaatsen. De vice-olympische kampioen bewees dat hij wereldklasse is op de massastart en flitste in Thialf naar zijn eerste Europese titel. Hij haalde het voor de Nederlander Stroetinga en de Rus Semerikov.

Zestien rondjes. Die moesten voor Bart Swings vandaag de apotheose vormen op het EK snelschaatsen. “Het doel is om op het podium te staan,” zei de vice-olympische kampioen vooraf. De 28-jarige Belg wist dat hij met dat statuut begluurd zou worden en dat hij tactisch bij de pinken zou moeten zijn. Swings zette zich meteen vooraan en bleef vooral in de buurt van de Nederlander Arjan Stroetinga. Hij mengde zich niet in de eerste tussensprint maar bleef attent bij aanvallen van onder meer Jorit Bergsma, die omgekeerd de Belg ook van geen meter loste. Door een aanval van de Italiaan Mallatti en de Deen Schmidt viel er een gaatje, maar Swings sloot goed aan in het achtervolgende peloton.

De finale zou op een thriller uitdraaien. Schmidt kwam ten val, Mallatti perste er alles uit maar kraakte in de slotronde, terwijl Swings steeds beter opschoof. In de laatste bocht nam Bart Swings de leiding om die niet meer af te staan - Stroetinga beet zijn tanden stuk op de ervaren Belg, die zo meteen zijn eerste titel op een groot kampioenschap won. En dat in het hol van de leeuw.