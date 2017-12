Schaakkampioene weigert uit principe haar titel te verdedigen in Saoedi-Arabië: "Ik wil me geen tweederangswezen voelen" Sven Van Malderen

14u46

Bron: Le Parisien 492 Getty Images Anna Muzychuk. Meer Sport Een Oekraïense schaakkampioene weigert mee te doen aan een kampioenschap in Saoedi-Arabië. Daardoor zal ze twee WK-titels kwijtspelen, maar haar principes liggen haar nauwer aan het hart. "Ik ga niet andermans regels volgen. Ik ga geen abaya (bedekkende kledij; nvdr) dragen. Ik wil naar buiten kunnen gaan zonder dat iemand me verplicht vergezelt. Ik wil me kortom geen tweederangswezen voelen", laat Anna Muzychuk op haar Facebookpagina weten.

"Exact een jaar geleden won ik die twee titels en was ik de gelukkigste persoon in de schaakwereld. Nu voel ik me echter heel slecht. Wat ik anders in twaalf verschillende competities opstrijk, had ik daar in vijf dagen kunnen verdienen. Maar ik wil opkomen voor mijn principes. Voor mij is dat vervelend, maar het ergste is dat bijna niemand anders er van wakker ligt. Dat voelt heel bitter aan, maar mijn besluit staat vast."

Muzychuk krijgt wel steun van haar zus Mariya. Zij schopte het ook tot professioneel schaakspeelster en stuurt nu eveneens haar kat. "Ik ben blij dat we het hier eens over zijn. En voor diegenen die het zich afvragen: we keren zeker terug!"

Boycot

150 spelers dreigden vorige maand met een boycot omdat de competitie in Saoedi-Arabië plaatsvond. De internationale schaakfederatie FIDE regelde intussen dat speelsters tijdens de wedstrijden geen hijab of abaya moeten dragen. Een broek en gesloten kraag zijn echter wel verplicht.

Nog een extra punt van verontwaardiging: spelers uit drie verschillende landen mochten in eerste instantie Saoedi-Arabië niet binnen. Het ging om Iran (de grote rivaal in het Midden-Oosten; nvdr), Qatar (het land waarmee Saoedi-Arabië al maandenlang in conflict ligt; nvdr) en Israël (het land waar geen enkele diplomatieke band mee bestaat; nvdr).

Financiële schadevergoeding

Pas gisteren heeft Riyad de visums voor Iran en Qatar in orde gebracht. Israëliërs blijven echter niet welkom, de schaakbond van dat land eist nu een financiële schadevergoeding.

Muzychuk won vorig jaar haar twee titels in het snelschaken. Ze staat momenteel derde op de wereldranglijst.