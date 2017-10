Saoedische vrouwen zijn binnenkort welkom in sportstadion Redactie

Vrouwen in Saoedi-Arabië mogen vanaf volgend jaar in een aantal stadions sportwedstrijden bezoeken. Volgens de autoriteiten zijn vrouwen welkom in de stadions in drie grote steden, waar momenteel enkel mannen binnen mogen.

Het betreft de stadions in de Saoedische hoofdstad Riyad, Djedda en Dammam, aldus de BBC. De voorzichtige maatregel maakt deel uit van de hervormingsplannen van kroonprins Mohammed, die het conservatief-islamitische vorstendom wil moderniseren. Mohammed zei in een interview in april dat vrouwen meer vrijheid verdienen. Zo werd eerder bekend dat vrouwen vanaf volgend jaar in juni een auto mogen besturen. In september mochten ze de viering van de stichting van het koninkrijk al meemaken. Ook werd gedoogd dat mannen en vrouwen samen dansten tijdens een straatfeest.