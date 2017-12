Saoedi-Arabië weigert Israëlische schakers kv

Zeven Israëlische schakers krijgen geen visa om deze week deel te nemen aan een kampioenschap dat doorgaat in Saoedi-Arabië. Dat deelt Israel Gelfer, vicepresident van de World Chess Federation (Fide) mee.

Het WK snelschaken vindt plaats van 26 tot 30 december in de Saoedische hoofdstad Riyad. Het zou de eerste keer zijn dat het emiraat Israëlische spelers ontvangt, want beide landen onderhouden geen diplomatieke betrekkingen.

Visa voor de schakers uit Israël "zijn niet uitgereikt en zullen niet uitgereikt worden", zegt Israel Gelfer van Fide. Het toernooi gaat wel door zoals gepland, verklaart hij.

Het Centrum voor Internationale Communicatie in Saoedi-Arabië deelde in een verklaring mee dat meer dan 180 grootmeesters aan het kampioenschap zullen deelnemen, maar reageerde voorlopig niet op het nieuws over de visaweigering.

Professionele criteria

“Het evenement is geen wereldkampioenschap als ze schakers uit verschillende landen verhinderen om deel te nemen", reageert Lior Aizenberg van de Israëlische Schaakfederatie. “Elke speler moet het recht hebben om te participeren in een evenement op basis van professionele criteria, onafhankelijk van hun paspoort, de plaats van afgifte of de stempels die ze hebben.”

Aizenberg roept de Fide op om ervoor te zorgen dat spelers kunnen deelnemen aan alle internationale evenementen en deelt mee dat de Israëlische federatie alle opties bekijkt, waaronder gerechtelijke stappen en het organiseren van een internationale competitie in Israël voor spelers die niet konden deelnemen aan de Saoedische wedstrijd.

Volgens Gelfer gaat Israël de Fide nu vragen Saoedi-Arabië de organisatie van deze WK's in 2018 en 2019 te ontnemen. Gebeurt dat niet, dan zal de zaak worden aangekaart bij het Hof van Arbitrage voor Sport in Zwitserland, luidt het.