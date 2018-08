Sandrine Tas pakt twee Europese titels op de weg in het skeeleren Redactie

21 augustus 2018

21u57

Bron: Belga 1 Meer Sport Sandrine Tas heeft dinsdag op de Europese skeelerkampioenschappen in Oostende twee titels op de weg aan haar palmares toegevoegd. Ze won de 200 meter tegen de klok en de puntenkoers. Afgelopen week was de 22-jarige Oostendse op de piste ook al goed voor vier keer goud.

Talloos zijn inmiddels de skeelerraces die Sandrine Tas en Francesca Lollobrigida hebben uitgevochten. Meestal trekt de Italiaanse aan het langste eind. Maar in eigen huis wil Tas dat toch niet laten gebeuren. Bijna letterlijk in eigen huis, want Tas is in de onmiddellijke nabijheid van de piste in Zandvoorde geboren en getogen. Ook de omliggende straten, waar dinsdag en woensdag het wegprogramma wordt afgewerkt, kent ze op haar duimpje.

Op het eerste onderdeel, de 200 meter tegen de klok, had Tas geen tegenstand van het achternichtje van de filmster. In 18.033 veroverde de studente aan de Universiteit Gent haar vijfde titel. Op drie tienden werd de Italiaanse Benedetta Rossini tweede. Stien Vanhoutte, de tweede Belgische, werd derde.

In de puntenkoers over tien kilometer was Lollobrigida duidelijk wel aanwezig. Gesecondeerd door haar jongere zus Giulia maakte de 27-jarige Romeinse er werk van. Maar net als bij de 1.000 meter op de piste was er weinig tegen een Sandrine Tas op eigen baan of weg opgewassen.

In tegenstelling tot de Belgische vrouwen kenden de mannen een dag zonder prijzen. Na zijn titel op de piste klasseerde Mathias Vosté zich op de 200 meter als zesde. In de puntenkoers figureerden de Belgische stayers. Even voordien had junior Jason Suttels, die zich eerder al als groot talent manifesteerde, bij wijze van troost voor de mannen een continentale titel veroverd.