Sandrine Tas en Stien Vanhoutte zijn eerste Europese kampioenen teamsprint Redactie

26 augustus 2019

23u57

Bron: Belga De eerste dag van de Europese kampioenschappen skeeleren in Pamplona heeft de Belgische ploeg drie titels opgeleverd.

Stien Vanhoutte en Sandrine Tas werden in de late avond gehuldigd als de eerste winnaressen van de 500 meter teamsprint. Vanhoutte legde de eerste helft af en Tas passeerde haar Italiaanse tegenstandster binnendoor om als eerste te finishen. De teamsprint is in Pamplona een nieuw onderdeel op het EK-programma. Tas liet daarvoor de puntenafvallingskoers schieten.

Jason Suttels en Fran Vanhoutte mochten eveneens op de hoogste trede van het erepodium plaatsnemen. Volgens de verwachting greep Suttels de juniorenkroon op de puntenafvallingskoers over tien kilometer. Voor de zestienjarige Vanhoutte was het haar eerste kampioenschap bij de jongste junioren op de puntenkoers over de halve afstand.

Tweede plaatsen op de tijdrit over 200 meter waren er voor Tas, Fran Vanhoutte en Robbe Beelen, die bij de jongste junioren starte. Met zes ereprijzen kan van een sterke start worden gesproken. Stien Vanhoutte viel op het openingsnummer als vierde net buiten de prijzen. Nymphe Keuleers, de derde Belgische, werd twaalfde.

De continentale strijd volgt zes weken na de wereldkampioenschappen in Barcelona. Qua seizoensopbouw niet al te logisch, moest ook bondscoach Kwinten Tas erkennen. Maar hij acht het niet erg zinvol daarover te klagen. De Grote Prijs van Vlaanderen, begin deze maand in Zandvoorde, vormde de laatste test voor het toernooi in Pamplona.

In Spanje gearriveerd was het de eerste dagen niet mogelijk om op de overdekte wedstrijdpiste te trainen. Dat was een lichte tegenvaller. Doorgaans vergt het enige dagen om aan een piste te wennen en de Belgen kenden deze nog niet. Tas was al eens op stage in Pamplona, maar dat was op een andere piste.

Tas is ontegenzeggelijk de kopvrouw van de Belgische afvaardiging naar de Europese titelstrijd. Een jaar geleden veroverde de nu 23-jarige studente in het eigen Oostende zeven titels. In totaal maakte de Belgische ploeg toen 24 medailles (twaalf goud, vier zilver en acht brons) buit. Daarmee werd de positie van België als één van de toonaangevende skeelernaties bevestigd.