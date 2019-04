Sam Van Rossom wint met Valencia eerste wedstrijd in finale EuroCup basket tegen Berlijn YP

10 april 2019

06u25

Bron: Belga 0

Sam Van Rossom heeft gisteravond met Valencia een goede start genomen in de finale (best of 3) van de EuroCup tegen Alba Berlijn. De Spaanse club won met 89-75 (rust: 41-38). De Belgian Lion scoorde 15 punten (3/3 2pts, 2/7 3pts, 3/3 vrijworpen), plukte 1 rebound en gaf 7 assists in 25 minuten speeltijd.

De terugwedstrijd wordt vrijdag in Berlijn gespeeld, voor een eventuele belle keert men maandag terug naar Valencia.

Voor Van Rossom is het al de derde EuroCup-finale met Valencia. In 2014 werd daarin gewonnen van Kazan, in 2017 verloren van Malaga.