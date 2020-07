Sam Van Rossom verlengt contract bij Valencia tot 2021



DMM

11 juli 2020

12u10

Bron: Belga 0 Basketbal Belgian Lion Sam Van Rossom (34) heeft zijn contract bij Valencia met één seizoen verlengd tot 30 juni 2021, met optie op een bijkomend seizoen.

De point guard begint zo aan zijn achtste seizoen bij Valencia, waar hij in 2013 neerstreek. Met Valencia won Van Rossom in 2014 en in 2019 de EuroCup. In 2017 miste hij de play-offs vanwege een knieblessure, maar hij mocht toch de kampioenstrofee in de lucht steken. Voorheen verdedigde hij de kleuren van Oostende (2005-2008), het Italiaanse Pesaro (2008-2010) en het Spaanse Zaragoza (2010-2013).

Eind juni werden Van Rossom en Valencia in de halve finales van het Spaans kampioenschap uitgeschakeld door Saski Baskonia. Volgend seizoen zijn Van Rossom en co. opnieuw te bewonderen in de EuroLeague, de meest prestigieuze Europese competitie.