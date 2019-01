Sam Van Rossom helpt Valencia aan kwalificatie voor kwartfinales EuroCup basket DMM

23 januari 2019

21u02

Bron: Belga 0

Valencia en Sam Van Rossom hebben zich verzekerd van een ticket voor de kwartfinales van de EuroCup basketbal. Daarvoor volstond een nipte 81-82 zege bij het Servische Rode Ster Belgrado, Van Rossom gooide de winnende tweepunter op vier seconden van het einde door de korf.

Sam Van Rossom stond 25:13 op het parket en lukte daarin 7 punten (2/2 2pts, 1/2 3pts), 6 assists en 1 rebound.

Met nog twee speeldagen te gaan, is Valencia al zeker van een stek in de top twee van groep G. Kwalificatie voor de laatste acht is dus al een feit na vier zeges in evenveel wedstrijden. Rode Ster Belgrado kon slechts één keer winnen. Later op de avond ontvangt het Franse Limoges (0 zeges-3 nederlagen) het Spaanse Malaga (2 zeges-1 nederlaag).