Sam Van Rossom begint aan ‘Final 16’ van EuroCup: “Valencia is zalig. Liefst blijf ik hier ook na mijn carrière” Raf Bastiaenssen in Spanje

02 januari 2019

20u49 0 Meer Sport Sam Van Rossom (32) is met Valencia gestart aan de ‘Final 16’ van de EuroCup met een thuismatch tegen Malaga (om 20u45). Met verder ook Limoges en Rode Ster Belgrado in de poule meteen een sleutelduel voor Valencia. “En deze EuroCup is elk seizoen één van onze hoofddoelen”, zegt Van Rossom.

“Kom maar naar Mi Dulce Vida, mijn favoriete koffiebar”, had Sam Van Rossom gezegd. ‘Mijn zoete leven’, een meer toepasselijke naam voor Van Rossoms zes seizoenen in de derde stad van Spanje kan je moeilijk bedenken. Van Rossom geniet en straalt op het zonnige terras bij een aangename 20 graden Celsius.

Feestuitspattingen waren er tijdens deze eindejaarsperiode niet bij voor de Gentse spelmaker. “Op 1 januari stond er al om 12u30 een training gepland, op 2 januari startten we de Final 16 van de EuroCup tegen Malaga. Een cruciaal duel waarin we ons geen uitschuiver kunnen veroorloven. Elke keer we uitkomen in deze EuroCup, starten we met hoge ambities. Terecht, gezien ons budget en onze spelerskern. En het blijft voor de club een weg richting Euroleague, de hoogste Europabeker (de winnaar van de EuroCup krijgt een wildcard voor de Euroleague, red.). Al wordt dat gezien de aankomende uitbreiding (de Euroleague breidt de komende jaren uit van 16 naar 20 teams, red.) ook makkelijker via het Spaans kampioenschap. Dan geeft een ticket voor de halve finales van de play-offs ook een garantie op Euroleague-deelname.”

Die hoge ambities maakte Valencia de voorbije seizoenen waar: winnaar in 2010 en 2014, verliezend finalist in 2017. Tegen ditzelfde Malaga. Na een moeizame seizoensstart klom Valencia de voorbije maanden op naar de vijfde plaats in de Liga ACB. Met Van Rossom als betrouwbare strateeg en ploegleider, goed voor matchgemiddeldes van 8 punten en 5 assists.

“Daarmee stelden we ons ticket voor de Copa del Rey (de Spaanse bekercompetitie waaraan alleen de top acht mag deelnemen, red.) veilig. En beter doen dan die vijfde plaats wordt moeilijk. Ik schat ons dit seizoen rond de vierde plaats achter Barcelona, Real Madrid en Baskonia.”

Van Rossom is een vertrouwd gezicht geworden bij Valencia. Bezig aan zijn zesde seizoen, nog tot de zomer van 2020 onder contract. “In 2022 zal de club een nieuwe zaal krijgen, de plannen liggen klaar, de maquette oogt alvast schitterend. Maar gaat dat nog wel voor mij zijn? (lacht)”

Of hij zichzelf een Belgische terugkeer – zoals Axel Hervelle bij Charleroi – ziet maken na jarenlange Europese basketbaltop in Spanje?

“Ik denk het niet, al weet je nooit. Het liefst zou ik hier blijven. Als speler al zeker tot 2020. Daarna zal het allicht per seizoen bekeken en geëvalueerd worden. En nadien zie ik mezelf wel in een andere rol bij de club. Het is een geweldige club in een geweldige stad met een zalig klimaat. Ik zie me hier best blijven na mijn carrière, daarom dat we stilaan uitkijken om hier iets te kopen.”

Ook met de Belgian Lions heeft Van Rossom nog ambities. Begin december leidde hij de Lions voorbij IJsland en Portugal in de prekwalificaties op het EK 2021. De (overbodige) laatste thuisinterland tegen IJsland (24 februari) laat Van Rossom allicht aan zich voorbijgaan gezien de drukke clubverplichtingen en de verzekerde groepswinst. Eind november starten de Lions dan de eigenlijke voorronde. In een poule van vier moeten de Lions bij de top drie eindigen, willen ze naar het EK, dat mogelijk in Spanje en Italië zal plaatsvinden. “Dat EK halen, daar heb ik echt mijn zinnen op gezet. Dat zou een mooie afsluiter betekenen voor mijn Lions-carrière. Maar het wordt aartsmoeilijk in die voorronde. Je treft sowieso twee toplanden. Die derde plaats moeten we grijpen.”