Sam Maes verovert brons in reuzenslalom op WK alpijnse ski voor junioren

25 februari 2019



Bron: Belga 0

Sam Maes heeft in de reuzenslalom de bronzen medaille behaald op het WK alpijnse ski voor junioren (U20) in het Italiaanse Val di Fassa. De 20-jarige Maes zag na twee runs een chrono van 1:58.89 op de tabellen verschijnen. Hij was zo 93 honderdsten trager dan de Amerikaanse winnaar River Radamus (1:57.96). Het zilver ging naar de Italiaan Tobias Kastlunger (1:58.80).

In de eerste run, gewonnen door Radamus (56.38), zette Maes de vierde chrono (57.18) neer. De Edegemnaar, die vooral in Oostenrijk traint, liet in de tweede run de zevende tijd (1:01.71) optekenen. Vorig jaar werd Maes op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang 32e in de reuzenslalom. Op het voorbije WK in het Zweedse Are eindigde hij op de 26e plaats in dat nummer.