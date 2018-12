Sam Maes laat beste resultaat ooit optekenen in wereldbekermanche - Twee op twee voor Ilka Stuhec in Val Gardena



ODBS

19 december 2018

15u29

Bron: Belga 0

Kranjec wint reuzenslalom Saalbach-Hinterglemm, Sam Maes 21e

Zan Kranjec heeft de wereldbekermanche reuzenslalom in het Oostenrijkse Saalbach-Hinterglemm op zijn naam geschreven. De 26-jarige Sloveen pakte zo zijn eerste WB-zege uit zijn carrière. Sam Maes werd 21e, zijn beste resultaat op dit niveau.

Na twee runs liet Kranjec een chrono van 2:50.08 optekenen. De Zwitser Loïc Meillard werd tweede op 19 honderdsten. Het podium werd vervolledigd door de Fransman Mathieu Faivre, op 0.50. De Zweed Matts Olsson, leider na de eerste run, finishte niet in de tweede run. Favoriet Marcel Hirscher werd zesde, op 0.77. Na achttien opeenvolgende podiumplaatsen op de reuzenslalom viel de Oostenrijker voor het eerst buiten de top drie.

De 20-jarige Sam Maes eindigde voor de tweede keer in zijn carrière in de top dertig. In de eerste run werd hij 27e in 1:25.35, op 4.59 van Olsson. In de tweede run was hij in 1:28.99 goed voor de twaalfde tijd, op 1.25 van de Italiaan Andrea Ballerin. Zo schoof hij nog enkele plaatsen op. Na zijn 28e plaats in de reuzenslalom van Val d’Isère eindigt Maes voor de tweede keer in zijn carrière in de punten.

In de algemene WB-stand blijft Hirscher aan de leiding met 520 punten. De Oostenrijker heeft 179 punten voorsprong op zijn landgenoot Max Franz (341 ptn). Sam Maes sprokkelde tien punten en is nu met dertien punten terug te vinden op de 87e plaats. In het klassement van de reuzenslalom leidt Hirscher (420 ptn) eveneens. De Fransman Alexis Pinturault (224 ptn) volgt op 196 punten. Maes is 39e met 13 punten.

Saalbach-Hinterglemm werd aangeduid als vervangende locatie nadat de manches in Sölden niet konden plaatsvinden wegens slechte weersomstandigheden.

Stuhec de beste in Val Gardena

Ilka Stuhec heeft de wereldbekermanche super-G in Val Gardena gewonnen. Dinsdag schreef de Sloveense ook al de afdaling in het Italiaanse skioord op haar naam. Stuhec boekte haar negende WB-zege uit haar carrière.

Stuhec, die het vorige seizoen door een zware knieblessure de mist zag ingaan, had vijf honderdsten voorsprong op twee skiesters. De Oostenrijkse Nicole Schmidhofer en Tina Weirather uit Liechtenstein deelden de tweede plaats. In Val Gardena vond de manche plaats die eerder in Val d’Isère werd geannuleerd wegens een gebrek aan sneeuw.

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, die niet in actie kwam, blijft aan de leiding in de algemene WB-stand. Ze telt 330 punten meer dan Schmidhofer. Shiffrin, die de twee vorige super-G’s won, is ook koploopster in het disciplineklassement. De Noorse Ragnhild Mowinckel, vijfde in Val Gardena, volgt op 25 punten.