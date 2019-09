Sam Deroo verwacht bij EK-aftrap met Red Dragons slopende groepsfase: “Vijf matchen op zes dagen, in welke sport doen ze dat?” Bart Fieremans

13 september 2019

16u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 EK volley De verwachtingen bij de Red Dragons zijn hooggespannen: vanavond (20u30) trappen ze tegen Oostenrijk – het zwakke broertje van de groep - het EK af. Kapitein Sam Deroo rekent op een vlotte zege in Brussel: “Energie sparen is meegenomen gezien het drukke wedstrijdprogramma.”

België zou als nummer zeven in Europa vanavond in principe niet te veel problemen mogen ondervinden bij de EK-aftrap tegen Oostenrijk, het nummer 28. De uitbreiding van het EK naar 24 ploegen maakt niet alleen dat kleinere landen zich mogen meten met de Europese top, maar ook dat de groepsfase met vier poules van zes teams voor meer wedstrijden zorgt die zich bovendien snel opvolgen. “We spelen vijf matchen op zes dagen, in welke sport doen ze dat?”, zegt Deroo. “Het zal de komende dagen erg belangrijk zijn om elke avond zo snel mogelijk een mentale reset te doen en te focussen op de volgende opgave.”

Ook fysiek zullen de Red Dragons hun krachten goed moeten doseren. De start tegen Oostenrijk lijkt een mooie opwarmer, maar Deroo waarschuwt: “We winnen die liefst zo vlot mogelijk. Als we energie kunnen sparen, is dat meegenomen, maar we mogen ook niet met de handrem starten, anders is dat een gevaarlijk scenario. We moeten agressief zijn. Dat is de afweging die we moeten maken.”

Duitsland op zaterdag en Servië volgende woensdag gelden als de zwaarste opponenten in de groep van België. Op het vorige EK in 2017 pakten die landen respectievelijk zilver en brons – herinner hoe België toen net naast de verhoopte medaille tegen Servië greep. Het doel van de Red Dragons is om bij de eerste twee te eindigen in de groep, wat een beter perspectief biedt in de KO-fase nadien. Deroo: “In principe moeten we Duitsland of Servië opzijzetten om onze kansen gaaf te houden in de achtste finales, anders riskeren we daar al tegen wereldkampioen Polen uit te komen. Maar ook onze groepsmatch tegen Spanje zondag is niet evident, na de fysieke belasting van twee dagen in onze benen en weinig recuperatietijd. Spanje speelt ook erg defensief, dat is een riskante affiche.” (lees verder onder de foto)

Sowieso zullen de Red Dragons bij hun allerbeste niveau moeten aanknopen om een goed figuur op dit EK te slaan, laat staan de droom van een EK-medaille waar te maken. Vorige maand op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) speelde België nog erg wisselvallig. “Maar daar moesten we pieken naar de eerste match tegen de VS, dat is nu helemaal anders. Op het EK kunnen we groeien in het toernooi. We hebben na het OKT onze automatismen beter kunnen trainen. We hebben alleen wat pech gehad met ziekte, bijna iedereen kreeg af te rekenen met een buikvirus.”

Ik ben in vorm, maar een beetje fragiel. Ik hoop dat mijn lichaam het opeenvolgende ritme van wedstrijden goed overleeft Kapitein Sam Deroo

Ook Deroo kon op het OKT niet op zijn beste vorm rekenen omdat hij pas terug kwam van een buikspierblessure. Nu staat hij fysiek verder: “Maar het is toch al een belastende zomer geweest. Ik heb ook wat problemen met de rug. Fysiek voel ik me nu wel goed. Ik speel fris en spring goed. Ik ben in vorm, maar een beetje fragiel. Ik hoop dat mijn lichaam het opeenvolgende ritme van wedstrijden goed overleeft. We gaan zien. Ik doe wat ik kan, maar het is een beetje ‘out of my hands’.”