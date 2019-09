Sam Deroo naar Moskou Bruno Verdood

18 september 2019

De topprestatie van Sam Deroo op dit EK blijft ook internationaal niet onopgemerkt. Het is niet toevallig dat dezer dagen onder de toeschouwers op de tribune de Italiaanse spelersmakelaar Luca Novi werd opgemerkt. Makelaar ook van Sam Deroo. De kapitein van de Red Dragons - nog onder contract bij de Poolse kampioen Kedzierzyn - verlaat de Poolse competitie en tekende een contract bij Dynamo Moskou.

Deroo: “Het was de bedoeling dat ik opnieuw zou terugkeren naar Polen, maar het is onverwacht anders uitgedraaid na onderhandelingen met Moskou. Deze opportuniteit wil ik met beide handen grijpen. Ik wil langs deze weg mijn Poolse club bedanken voor de vier mooie jaren, drie titels en twee bekers.”

Deroo (27) was uit op een nieuwe uitdaging en vindt die in Rusland, waar Dynamo opnieuw wil aanknopen met de successen van toen. Dynamo speelde voor het laatst kampioen in 2008, eindigde 2de in 2012 en behaalde zilver in de Champions League in 2010. Tweede buitenlander in het Russische team is de Canadese international - eveneens hoekaanvaller - Steven Maar.