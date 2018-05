Salumu (Oostende) verkozen tot MVP, Akyazili (Antwerp) belofte van het jaar



22 mei 2018

Bron: Belga 0 Meer Sport Jean Salumu is op het gala van de Pro Basketball League in Lint uitgeroepen tot de Most Valuable Player (MVP) van het jaar. De small forward van BC Oostende viel twee keer in de prijzen, want werd ook verkozen tot beste Belgische speler van het seizoen. De belofte van het jaar is Antwerp-guard Thomas Akyazili.

Zesvoudig landskampioen Oostende sloot de reguliere competitie opnieuw op kop af. De kustploeg veroverde op 11 maart ook alweer zijn negentiende Beker van België. De architechten van die succesrijke jaren zijn coach Dario Gjergja en aanvoerder Dusan Djordjevic, maar dit seizoen stond ook Jean Salumu op. Met een gemiddelde van 14 punten per wedstrijd is zijn aandeel dit seizoen niet te miskennen. De Belgian Lion kreeg in de verkiezing 195 punten, net eentje meer dan de Amerikaan Garlon Green (Bergen). De 27-jarige Oost-Vlaming wordt zo de eerste Belg die tot MVP verkozen wordt. In 2009 en 2013 kreeg ook Belgian Lion Matt Lojeski de prijs, maar die had toen nog enkel de Amerikaanse nationaliteit.

"Het doet plezier om als eerste Belg tot MVP te worden verkozen. Dat is toch speciaal. De Belgische basketbalspelers worden steeds beter en maken hun opmars in onze competitie. Of ik volgend jaar nu in België of in het buitenland speel: mijn doel is om elk jaar beter te worden. Ik steek niet weg dat ik graag een buitenlandse ervaring opdoe. Misschien kan dat volgend seizoen", reageerde Salumu, die logischerwijs ook werd verkozen tot beste Belgische speler in de competitie. Hij kreeg ook een plaats in zowel het offensieve als defensieve team van het jaar.

Een andere gelauwerde was Thomas Akyazili, die de prijs voor Belofte van het Jaar in ontvangst mocht nemen. De guard van de Giants verliet de Antwerpse jeugdacademie in 2015 en koos voor een Amerikaans avontuur. Na twee seizoenen bij de universiteit van Colorado keerde Akyazili terug naar zijn jeugdclub. De 21-jarige guard kende een moeilijk seizoensbegin, maar ontpopte zich tot een gewaardeerde invaller in het team van Roel Moors. Zijn gemiddelde van 6 punten en 3 assists leverde Akyazili de prijs voor beste belofte op. Hij kreeg de voorkeur op Jonas Foerts (Brussels) en Tim Lambrecht (Oostende). "Het is niet echt een verrassing dat ik deze onderscheiding krijg, maar het geeft toch een aangenaam gevoel. Ik heb veel geleerd van mijn avontuur in de Verenigde Staten. Ik ben een andere speler geworden. Dit jaar kreeg ik echt de kans om mijn kwaliteiten te laten zien. Nu nog de titel pakken, dat blijft de ambitie deze play-offs."

Bij de vrouwen werd de Amerikaanse Celeste Trahan-Davis (Castors Braine) tot Speelster van het Jaar verkozen. Laure Resimont (Sint-Katelijne Waver) is de beste Belgische, terwijl haar landgenote Billie Massey uitgeroepen werd tot Belofte van het Jaar.