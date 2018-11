Sacoor is na medailleoogst niet langer 'le petit nouveau': "Grappig hoe slecht ik mezelf heb ingeschat" Valerie Hardie op Lanzarote

17 november 2018

11u11 0 Meer Sport Een jaar geleden keek hij zich als ‘le petit nouveau’ nog de ogen uit op zijn eerste olympische stage op Lanzarote, nu is spurter Jonathan Sacoor (19) geen kleintje of groentje meer. Dat heb je met gouden medailles op je cv. “En tóch voel ik me niet anders - ik ben hier om bij te leren.”

November 2017. Jonathan Sacoor reist voor het eerst met de clan Borlée naar Lanzarote. Veel interviews moet hij niet geven. De jonge atleet uit Lot kan in alle rust en anonimiteit trainen. Op zijn palmares staat alleen EK-brons op de 400m bij de beloften en zijn PR bedraagt 46.21.

Twaalf maanden later, meer dan één seconde sneller (45.03) en drie medailles rijker - goud op het EK en brons op het WK indoor met de Belgian Tornados en goud op het WK beloften - landt hij weer op het Canarische eiland. Sacoor is nu een bekende en gegeerde atleet, bij de pers en in het wereldje. Meer dan tien Amerikaanse universiteiten deden hem een voorstel. Hij koos voor de gereputeerde Tenneessee State University in Nashville, waar hij studies in sportmanagement en voor ingenieur zal volgen. In januari ruilt hij zijn ouderlijke huis voor vijf maanden in voor een kot op de campus. “Kot? Noem dat maar gerust een appartement. Ik ga dat delen met vier andere sporters. Ik trek mijn plan wel.”

