Ryheul overleeft Japanse vicewereldkampioene niet, Van Gansbeke meteen out op WK judo Redactie

26 augustus 2019

09u10

Bron: Belga 0 WK judo De 21-jarige Amber Ryheul (-52 kg) is op het WK Judo in Tokio uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze was niet opgewassen tegen de uittredende Japanse vicewereldkampioene Ai Shishime. Een licht geblesseerde Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) verloor zijn eerste kamp tegen de Wit-Rus Dzmitry Minkov.

Vandaag gingen drie Belgen van start op het WK Judo: Charline Van Snick, Amber Ryheul (beiden -52 kg) en Kenneth Van Gansbeke (-66 kg). Van Snick (IJF 5) zit nog in het toernooi en blijft op medaillekoers.

Kenneth Van Gansbeke (IJF 30) had nog steeds lichte hinder van verrokken kruisbanden aan de knie en kon dus niet volledig doorgaan in zijn eerste kamp van de dag tegen de Wit-Rus Dzmitry Minkov (IJF 41). Een halve minuut voor tijd moest onze landgenoot de verliezende ippon incasseren.

Amber Ryheul (IJF 81) won met fris judo, wat na 1 minuut al een ippon opleverde, een eerste gevecht tegen de onbekende Khin Khin uit Birma. Ook haar tweede gevecht tegen de Japanse nummer 4 van de wereld Ai Shishime vatte ze met veel zelfvertrouwen aan maar haar aanvallen konden Shishime nooit echt in gevaar brengen. Na twee minuten kon de Japanse een waza-ari scoren en een halve minuut later raakte onze landgenote in een onwrikbare houdgreep. Toch lijkt Amber Ryheul, die pas drie jaar geleden ontdekt werd door toenmalig juniorencoach Mark Van der Ham, op weg naar een aansluiting bij de wereldtop.