Ryan Lochte viert terugkeer met Amerikaanse titel op 200m wisselslag Redactie

05 augustus 2019

08u59

Bron: Belga 0 Zwemmen In zijn eerste wedstrijd na zijn schorsing van veertien maanden wegens het gebruik van een onrechtmatig infuus heeft Ryan Lochte zondag in Palo Alto (Californië) de Amerikaanse titel op de 200 meter wisselslag veroverd.

De zesvoudige olympische kampioen werkte de 200m wissel af in 1:57.76 en pakte zo zijn 27e nationale titel. Daarnaast profileerde de 35-jarige Lochte zich ook als kandidaat voor de Olympische Spelen van volgend jaar in de Japanse hoofdstad Tokio. Dat zouden voor de Amerikaan de vijfde Spelen in zijn carrière worden. "Tien jaar geleden ging het toch allemaal vlotter", lachte hij. "Ik heb nog een lange weg af te leggen voor 2020."

De zwemmer, die eerder al voor tien maanden was geschorst na wangedrag tijdens de Spelen van Rio 2016, had al laten weten dat de schorsing hem er niet van zou weerhouden zijn comeback te maken en dat hij zou vechten voor zijn plek in de olympische zwemploeg voor Tokio 2020.