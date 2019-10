Ryad Merhy is de nieuwe WBA-kampioen bij de cruisergewichten Redactie

19 oktober 2019

23u11

Bron: Belga 2 Boks Ryad Merhy heeft zich in de Dôme van Charleroi tot nieuwe (interim)kampioen in de WBA-klasse bij de cruisergewichten (-90,719 kg) gekroond. De 26-jarige landgenoot, met Ivoriaanse origine, sloeg zijn tegenstander, de 36-jarige Hongaar Imre Szello, knock-out in de zevende van twaalf ronden.

De balans van Merhy oogt na zijn gewonnen titelgevecht van zaterdag nog iets mooier. Hij telt tot dusver 29 overwinningen tegenover één nederlaag. Voor Szello was het zijn eerste verlies in 25 gevechten.

Merhy is op dit moment de interimkampioen in de WBA-klasse. De Kazak Beibut Shumenov had de titel op zijn naam geschreven, maar raakte nadien ernstig geblesseerd. Hij is op dit moment dus "Champion in Recess". Theoretisch zou hij zijn titel nog kunnen recupereren, indien hij Merhy verslaat in een rechtstreeks duel.