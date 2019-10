Ryad Merhy is de nieuwe WBA-kampioen bij de cruisergewichten: “Ik ben dolblij” Redactie

19 oktober 2019

23u11

Bron: Belga 6 Boks Ryad Merhy heeft zich in de Dôme van Charleroi tot nieuwe (interim)kampioen in de WBA-klasse bij de cruisergewichten (-90,719 kg) gekroond. De 26-jarige landgenoot, met Ivoriaanse origine, sloeg zijn tegenstander, de 36-jarige Hongaar Imre Szello, knock-out in de zevende van twaalf ronden.

De balans van Merhy oogt na zijn gewonnen titelgevecht van zaterdag nog iets mooier. Hij telt tot dusver 29 overwinningen tegenover één nederlaag. Voor Szello was het zijn eerste verlies in 25 gevechten.

Merhy is op dit moment de interimkampioen in de WBA-klasse. De Kazak Beibut Shumenov had de titel op zijn naam geschreven, maar raakte nadien ernstig geblesseerd. Hij is op dit moment dus "Champion in Recess". Theoretisch zou hij zijn titel nog kunnen recupereren, indien hij Merhy verslaat in een rechtstreeks duel.

“Charleroi, dat is Marseille”, stelde kersvers WBA-kampioen Ryad Merhy. De 26-jarige landgenoot, met Ivoriaanse origine, sloeg zijn tegenstander, de 36-jarige Hongaar Imre Szello, zaterdagavond in de Dôme van Charleroi knock-out in de zevende van twaalf ronden in de WBA-klasse bij de cruisergewichten (-90,719 kg).

“Wat Szello hier moest doorstaan, is wat ik heb meegemaakt tegen Arsan Goulamirian op 24 maart 2018 (winnen door het oordeel van de scheidsrechter in de 11e ronde, red.) Ik geef toe dat het een beetje pijn deed om hem te zien huilen in de kleedkamer. Ik hoop dat het voor hem nog niet voorbij is, maar het zal nu moeilijk worden. Ik ben daarentegen dolblij. Ik neem wraak en dat heb ik voor een groot deel te danken aan het fantastische publiek, dat mij voortdurend heeft gesteund”, aldus Merhy.

“In Marseille was de teleurstelling enorm. En niet alleen bij mij, ook bij mijn entourage, mijn fans, zeker degenen die de verplaatsing hebben gemaakt, en zelfs bij het Belgische boksen in het algemeen. Ik ben nu eindelijk waar ik wilde zijn. Het voelt goed, maar ik wil blijven opklimmen. Het volgende doel? Ik laat dat aan mijn manager (Alain Vanackère, red.). Het zal een revanche zijn tegen Goulamirian, met deze keer de titel van superkampioen WBA als inzet of meer waarschijnlijk WBC-titel (World Boxing Council).”

Dit is misschien wel zijn beste gevecht, erkent Merhy, “In elk geval duidelijk beter dan in Marseille. Ik heb veel nagedacht na die nederlaag, de enige in mijn carrière, maar zo pijnlijk, en het heeft me vooruitgang gebracht.”

“Szello heeft me nauwelijks in de problemen gebracht”, besluit de nieuwe wereldkampioen, die zijn tegenstander regelmatig geraakt heeft.