Russische kolos blijft ongeslagen: Khabib wint grootste UFC-kamp ooit van McGregor, nadien breekt massaal gevecht uit



07 oktober 2018

07u04

Bron: Eigen berichtgeving/AD 150 Meer Sport Khabib Nurmagomedov heeft in Las Vegas het gevecht om de lichtgewichttitel van Conor McGregor gewonnen. De kamp werd beschouwd als het grootste UFC-gevecht ooit. ‘The Eagle’ uit Dagestan behoudt zo zijn ongeslagen status.

De 30-jarige McGregor klopte in de vierde ronde af. Hij zat op dat moment gevangen in een nekklem van de Russische worstelaar. Direct nadat de Ier opgaf, sloeg de vlam in de pan. Nurmagomedov klom de kooi uit en ging het gevecht aan met iemand in het publiek.

Ook in de kooi kwam een gevecht op gang. McGregor incasseerde enkele klappen van een man in een rode T-shirt, waarna de beveiliging tussenbeide kwam. Nadien zouden drie mensen uit het team van Nurmagomedov zijn gearresteerd door de politie.

Toen de rust ietwat weerkeerde, vroeg de Rus meerdere malen waar zijn kampioenschapsgordel bleef. Die werd echter niet uitgereikt, daarvoor was de sfeer volgens UFC-voorzitter Dana White te grimmig. Hij vreesde dat er van alles in de ring zou worden gegooid als hij de gordel aan Nurmagomedov zou overhandigen. Beide vechters verlieten onder politiebegeleiding de zaal.

Khabib te sterk

Tijdens de eerste ronde ging Khabib voor een aanval op de voeten van McGregor. In de tweede ronde werd de Ier hard naar de vloer gewerkt en had hij moeite weer op te staan. De Rus bleek oppermachtig. Kalmte voor de storm in ronde drie, waarna 'The Notorious' in de vierde ronde de strijd staakte.

Voor McGregor was dit het eerste gevecht na twee jaar afwezigheid. De kamp vond plaats in de kooi van de UFC, de grootste organisatie onder de noemer Mixed Martial Arts.

