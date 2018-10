Russische kolos blijft ongeslagen: Khabib wint grootste UFC-gevecht ooit van McGregor



07 oktober 2018

07u04 22 Meer Sport Khabib Nurmagomedov heeft in Las Vegas het gevecht om de lichtgewichttitel van Conor McGregor gewonnen. De kamp werd beschouwd als het grootste UFC-gevecht ooit. ‘The Eagle’ uit Dagestan behoudt zo zijn ongeslagen status.

De 30-jarige McGregor klopte in de vierde ronde af. Hij zat op dat moment gevangen in een nekklem van de Russische worstelaar. Direct nadat de Ier opgaf, sloeg de vlam in de pan. Nurmagomedov klom de kooi uit en ging het gevecht aan met iemand in het publiek.

