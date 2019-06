Russische kajakker Oleg Zhestkov krijgt dopingschorsing Redactie

10 juni 2019

12u47

De Russische kajakker Oleg Zhestkov is na een positieve controle op epo voor vier jaar geschorst, zo bevestigde de internationale kano-kajakfederatie.

De 32-jarige Zhestkov werd in maart door het Russische antidopingagentschap Rusada betrapt bij een controle buiten competitie. Als lid van de Russische K4 werd Zhestkov in 2013 wereldkampioen over 1.000 meter. Tijdens de Spelen van 2016 in Rio greep hij met zijn land net naast een medaille. Ook op het WK van vorig jaar werd Zhestkov met de K4 vierde.