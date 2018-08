Russische hoogspringer Lysenko mag toch niet onder neutrale vlag naar EK LPB

03 augustus 2018

12u32

Bron: Belga 0 Meer Sport De Rus Danil Lysenko moet een kruis maken over het EK atletiek in Berlijn (6-12 augustus). De 21-jarige hoogspringer mocht als neutrale atleet deelnemen, maar de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) trekt die toekenning nu in.

De IAAF nam de beslissing nadat Lysenko naliet om zijn whereabouts door te spelen. Ook maakte hij zich niet beschikbaar voor dopingcontroles buiten competitie.

Eind vorige maand maakte de IAAF bekend de schorsing van de Russische Atletiekfederatie (RUSAF) te behouden. Rusland wordt sinds november 2015 geweerd van alle internationale atletiekwedstrijden, nadat systematisch dopinggebruik onder de Russische atleten was vastgesteld. Russen mogen in principe dus niet naar het EK, maar sporters met een 'onberispelijk' gedrag krijgen wel de kans om deel te nemen onder neutrale vlag. Lysenko, dit jaar wereldkampioen indoor, hoorde hier in eerste instantie bij, maar valt nu dus af.