Russische ex-bobsleeër moet medailles teruggeven na dopingbeschuldiging XC

22 november 2018

18u02

Bron: Belga 0 Meer Sport Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) verklaarde vandaag dat de Russische ex-bobsleeër Alexander Zubkov zijn twee gouden medailles van de Olympische Winterspelen 2014 in het Russische Sochi wel degelijk moet teruggeven. Eerder deze week oordeelde een Russische rechtbank dat Zubkov daartoe niet verplicht kan worden, omdat er onvoldoende bewijs is.

Het Russische gerecht wees daarmee een vonnis van het Internationaal Sporttribunaal TAS af. Volgens de Russische rechtbank is het vonnis van het TAS op Russisch grondgebied niet geldig. Het vonnis van de rechtbank in Moskou heeft dan weer buiten Rusland geen enkel effect. Zubkov blijft dus alleen in zijn eigen land olympisch kampioen.

Op de Olympische Winterspelen 2014 in het Russische Sochi pakte Zubkov goud met de tweemans- en viermansbob en droeg hij de Russische vlag tijdens de openingsceremonie. In 2017 werd hij schuldig bevonden aan inbreuken op de antidopingreglementering en met retroactieve kracht gediskwalificeerd.

"De beslissing van het TAS in deze zaak is definitief, er werd geen beroep ingediend binnen de toegestane limieten. We zullen spoedig de teruggave van de medailles eisen", klinkt het in een persbericht van het IOC.

De Olympische Winterspelen 2014 in Sochi werden ontsierd door verschillende dopingbeschuldigingen tegenover Russische atleten. Zubkov ontkent steevast doping gebruikt te hebben, hij wordt in het Russische dopingschandaal genoemd omdat er met zijn urinestalen gesjoemeld werd.

In 2014 zette de 44-jarige Zubkov een punt achter zijn carrière, nadat hij een blessure opliep bij een gevecht met autodieven. Na zijn afscheid werd hij voorzitter van de Russische bobsleefederatie.