Russische dopingzondaar Ivanov moet WK-goud in snelwandelen inleveren

22 maart 2019

13u39

Bron: Belga De Russische snelwandelaar Aleksandr Ivanov heeft een schorsing van drie jaar gekregen wegens dopinggebruik, zo maakten Russische media vandaag bekend op gezag van de Russische Atletiekfederatie RUSAF.

De 25-jarige Ivanov moet ook zijn in 2013 in Moskou behaalde gouden WK-medaille op de 20 kilometer inleveren en de zilveren plak die hij een jaar later veroverde op het EK. Volgens nieuwsagentschap TASS werden er afwijkende waarden in zijn bloedtesten teruggevonden.