Russische atleten krijgen dopingcontroleurs op bezoek... en zijn plots ziek

16u08

Maar liefst 36 Russische atleten die afgelopen weekend moesten aantreden op een atletiektoernooi in het Siberische Irkoutsk weigerden in hun wedstrijd van start te gaan, toen controleurs van de Russische antidopingautoriteit (Rusada) aankwamen. De meeste sporters verklaarden plots ziek te zijn geworden. Dat schrijft de Russische sportkrant Championat.com.

De disciplinaire commissie van de Russische atletiekfederatie (FRA) zal de zaak onderzoeken. "We zullen informatie inwinnen over de atleten die zich teruggetrokken hebben", laat de FRA in een mededeling weten. "We zullen de resultaten afwachten, en indien nodig de gepaste sancties nemen."

Rusland staat de afgelopen jaren in het middelpunt van een dopingschandaal. Uit het zogenaamde McLaren-rapport van 2015 bleek dat er een door de staat gestuurd dopingsysteem in het land is geweest dat systematisch alle antidopingregels heeft overtreden. Atleten zouden, met medeweten van de Russische autoriteiten, op grote schaal doping genomen hebben in aanloop naar vooral de Winterpelen in Sotchi in 2014.