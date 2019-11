Russisch olympisch kampioen schoonspringen krijgt 18 maanden schorsing voor gemiste dopingcontroles LPB

26 november 2019

12u23

Bron: Tass 0

Ilya Zakharov, olympisch kampioen schoonspringen in Londen in 2012, is voor achttien maanden geschorst. De Russische atleet kreeg de schorsing opgelegd nadat hij binnen het jaar drie dopingcontroles buiten competitie miste. Zijn straf is op 22 november van dit jaar ingegaan. Zakharov kan tegen de beslissing nog in beroep gaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS), maar zal dat wellicht niet doen. De 28-jarige Rus was immers van plan om een punt te zetten achter zijn carrière.

Zakharov is een meervoudig medaillewinnaar op EK’s en WK’s. Op de Spelen van 2012 veroverde hij goud op de drie meter-plank en zilver op de drie meter-plank synchroon.