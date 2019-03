Russisch antidopingagentschap ontslaat al zijn controleurs Redactie

27 maart 2019

10u24

Het Russisch antidopingagentschap (Rusada) heeft al zijn dopingcontroleurs op straat gezet. Dat kondigde crisismanager Iouri Ganous aan. Het collectieve ontslag komt er in de nasleep van het grootschalig onderzoek na onthullingen over een gestructureerd en staatsgeleid dopingbeleid binnen de Russische atletiek tussen 2011 en 2015.

"Het Rusada ondergaat een grondige transformatie en zal negentig procent van zijn personeel vervangen, waaronder alle dopingcontroleurs", legde Ganous uit, die sinds vorig jaar aan het hoofd van het antidopingagentschap staat met als doel haar geloofwaardigheid te herstellen. Ganous bedankte nog het Wereldantidopingagentschap (WADA) dat "een belangrijke bijdrage had geleverd aan de nieuwe werkorganisatie van het Rusada".

Het dopingschandaal in de Russische atletiek barstte los in november 2015 en leidde tot de schorsing van het Russische antidopingagentschap op 18 november 2015. Op 2 september 2018 besloot het WADA om de schorsing op te heffen, op twee voorwaarden: vrije toegang tot de elektronische gegevens van het laboratorium in Moskou en inzage in de resterende stalen die in het lab bewaard werden, om eventuele heranalyses uit te voeren. Rusland miste de deadline voor de eerste voorwaarde, die verstreek op 31 december 2018, maar het WADA startte het proces een week later alsnog op.