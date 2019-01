Rusland mist WADA-deadline, nieuwe schorsing dreigt



Redactie

01 januari 2019

20u32 0 Meer Sport Rusland dreigt opnieuw geschorst te worden door het Wereldantidopingagentschap. Dinsdag maakte het WADA bekend dat een belangrijke deadline niet werd gerespecteerd.

In september maakte het WADA een einde aan de schorsing van het Russisch antidopingbureau (Rusada), die drie jaar eerder was opgelegd na het bekend raken van een groot dopingschandaal. Een belangrijke voorwaarde voor het opheffen van de schorsing was dat alle data van het dopinglab in Moskou tegen 31 december 2018 openbaar gemaakt moesten worden. Anderhalve week geleden maakte het WADA bekend dat een team die data niet had gekregen. De Russische overheid eiste dat de door de WADA-delegatie gebruikte apparatuur gehomologeerd zou worden door Rusland.

Uit het dinsdag gepubliceerde persbericht van het WADA blijkt dat de deadline gepasseerd is zonder dat de data werden overgemaakt aan het agentschap. “Ik ben hierdoor erg ontgoocheld”, zo stelt WADA-voorzitter Craig Reedie. Op 14 en 15 januari komt het WADA Compliance Review Committee bijeen. Dat comité zal zich over de zaak buigen en een advies geven aan het Uitvoerend Comité.

“Een grap”

Rusland riskeert dus opnieuw geschorst te worden, al staat de deur mogelijk nog op een kier. “Gezien het belang voor een cleane sport toegang te hebben tot de data om sterke dossiers te hebben tegen valsspelers en andere atleten vrij te spreken, blijven WADA-experts stand-by om de data te ontvangen”, besluit het persbericht.

Travis Tygart, baas van het Amerikaans antidopingagentschap (Usada), omschreef de huidige situatie al als “een grap”, die het WADA “in verlegenheid brengt”. Volgens Tygart kan het Rusada alleen maar als “niet-overeenstemmend” het WADA-reglement beschouwd worden