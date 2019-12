Rusland in beroep tegen vierjarige dopingschorsing door WADA Redactie

19 december 2019

12u17 0 Meer sport Het Russisch antidopingagentschap (RUSADA) tekent bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) beroep aan tegen de vierjarige schorsing van Rusland. De straf houdt in dat het land niet kan deelnemen aan internationale topsportevenementen.

Op 9 december schorste het Wereldantidopingagentschap (WADA) Rusland voor vier jaar nadat duidelijk werd dat data uit het antidopinglab van Moskou gemanipuleerd overgeleverd waren. Russische atleten mogen in deze periode niet onder de Russische vlag aantreden. Atleten die een onberispelijk dopingverleden kunnen aantonen, kunnen wel onder neutrale vlag in actie komen. Dit geldt voor de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 in Tokio en van 2022 in Peking, de Olympische Jeugdspelen en de WK’s van sporten die de WADA-code hebben onderschreven. Gedurende vier jaar mogen verder geen belangrijke internationale sportevenementen (Olympische Spelen en WK’s) doorgaan in en toegekend worden aan Rusland.