Rusland in beroep tegen 4-jarige dopingschorsing door WADA Redactie

19 december 2019

12u17 0 Meer sport Het Russische anti-dopingagentschap RUSADA heeft aangekondigd dat het in beroep gaat tegen de vier-jarige dopingstraf die het land krijgt. De straf houdt in dat het land niet kan deelnemen aan internationale topsportevenementen.

Het WADA legde Rusland enkele weken geleden een schorsing van vier jaar op voor grote sportevenementen. Vier jaar terug brak al een groot dopingschandaal uit, waaruit bleek dat er een staatsgeleid systeem was geïnstalleerd, en in september werd duidelijk dat Rusland knoeide met gegevens over de opgevraagde dopingstalen. Na blijvende problemen en schending van de regels vanwege de Russen besloot het WADA om de Russen te schorsen.

RUSADA zegt nu dat het het oneens is met de sanctie van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) die werd opgelegd. Rusland zou dan onder meer worden uitgesloten van de Olympische Spelen en het WK voetbal in 2022. Het mag ook geen internationale events organiseren. Russische sporters zouden mogelijk wel als ‘neutrale atleet’ kunnen deelnemen aan mondiale toernooien. Rusland is niet akkoord met de beslissing en maakt de zaak nu aanhangig bij het Internationale Sporttribunaal (TAS).