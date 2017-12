Rusland: groen of rood licht voor de Winterspelen van Pyeongchang? IOC beslist vanavond over lot van Russische sporters Valerie Hardie

13u23 0 AFP President Poetin tussen z'n atleten in onverdachte tijden, na de Winterspelen van Sochi in 2014. Meer Sport Om halfacht vanavond weet Rusland waar het aan toe is, dan beslist het Internationaal Olympisch Comité (IOC) namelijk of hun atleten al dan niet welkom zijn op de Winterspelen, over twee maanden in Pyeongchang.

Het IOC zag zich voor de Spelen van Rio al met een identieke vraag geconfronteerd: Rusland in zijn geheel uitsluiten, waar het Wereldantidopingagentschap (WADA) voorstander van was, of niet? Pas twaalf dagen voor de Spelen begonnen, besliste het IOC bij monde van voorzitter Thomas Bach om niets te beslissen. Het IOC legde de verantwoordelijkheid bij de afzonderlijke Internationale Federaties (IF's). Eenvoudig gesteld: als de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) geen enkele Rus wilde toelaten, dan kon dat. Als de Internationale Gymnastiekfederatie (FIG) àlle Russen wilde toelaten, dan kon dat ook. Een beetje à la carte dus.

Vandaag zijn we 65 dagen voor de 23ste Winterspelen in Pyeongchang en in Lausanne buigt het Uitvoerend Comité van het IOC zich opnieuw over die vraag: is Rusland welkom - of niet? Op zich is er niet zóveel veranderd. Vóór Rio al had Grigory Rodchenkov, gewezen directeur van het Russische antidopinglab in Moskou, in de New York Times tot in de details uitgelegd hoe Russische sporters zich systematisch en met de steun van de Russische staat schuldig maakten aan dopingmisbruik. Zijn verhaal werd gestaafd door de publicatie van het tweede deel van een rapport in december 2016.

Het IOC heeft inmiddels ook al meer dan eens erkend dat de getuigenis van klokkenluider Rodchenkov geloofwaardig is en dat er geen enkele reden is om aan zijn versie te twijfelen. Rusland had zich op grote schaal aan doping bezondigd: punt. Alleen al de voorbije maand legde het IOC 22(!) Russische sporters een levenslange schorsing op, trok elf van hun olympische medailles van Sochi 2014 in, en nog zijn niet alle dossiers afgehandeld.

AFP Kiest IOC-voorzitter Thomas Bach voor de harde lijn of blijft hij de Duitse advocaat die zweert bij 'onschuldig tot het tegendeel is bewezen'?

Toch aarzelt het IOC om Rusland uit te sluiten. Bach, in september 2013 verkozen tot IOC-baas onder meer dankzij de financiële steun van de Russische president Poetin, lijkt er niet toe geneigd. Zijn standpunt is gekend: als het IOC Rusland bant, dan straft ze mogelijk ook atleten die niets misdeden. Die 'collateral damage' wil Bach niet op zijn geweten. De Duitse advocaat zweert bij 'onschuldig tot het tegendeel is bewezen'. En ook een beetje bij zijn goede relaties met Poetin.

AP Terwijl het IOC bij Nike al 'neutrale' outfits besteld zou hebben, stelde Rusland vorige week zijn olympisch uniforms voor Pyeongchang 2018 al voor.

Het zou niet ondenkbaar zijn mocht het IOC zich uitspreken voor een 'straf' zoals het IAAF die sinds een jaar aan z'n Russissche atleten oplegt: ze zijn welkom als neutrale atleten, op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze 'clean' zijn (het bewijsmateriaal moet bestaan uit dopingcontroles die aan internationale normen voldoen). Zo stond hoogspringster Maria Lasitskene in augustus met goud op het WK-podium, maar de Russische hymne of vlag, die was niet te horen of te bespeuren - verboden. Het IOC zou bij Nike zelfs al neutrale uniformen besteld hebben.

Olympische Spelen zonder Rusland zijn geen volwaardige Olympische Spelen" Evgeni Plushenko

De vraag is evenwel of Rusland zo'n sanctie zal aanvaarden. Bij het IOC vrezen ze dat president Poetin dan voor een boycot van de Winterspelen zal opteren. Geen aantrekkelijke gedachte. Rusland is nu eenmaal een grootmacht in de sport, dat op de Winterspelen meer medailles won dan de VS, Noorwegen en China. "Olympische Spelen zonder Rusland zijn geen volwaardige Olympische Spelen," stelde ex-schaatskampioen Evgeni Plushenko al.

Wie weet verbaast het IOC vanavond door de harde lijn te kiezen: exit Rusland in Pyeongchang. Het IOC beschikt over voldoende munitie - de rapporten reikten hen voldoende argumenten aan - en vooral: zelfs Bach is het halsstarrige ontkennen van Rusland stilaan beu. Toen het WADA vorige maand besliste om het Russische antidopingagentschap (RUSADA) zijn licentie nog steeds niet terug te geven, dan had dat voor een groot deel te maken met de weigering van Rusland om zijn betrokkenheid toe te geven. Drie jaar nadat het schandaal losbarstte blijft Rusland zijn verantwoordelijkheid afschuiven. De vraag is welk pad de leden van het Uitvoerend Comité van het IOC vandaag zullen kiezen: die van de diplomatie of die van de confrontatie? Antwoord vanavond om 19u30.