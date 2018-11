Rusland blijft tot 2022 verbannen van de internationale biatlonkalender Redactie

08 november 2018

15u29

Bron: Belga 0 Meer Sport Rusland blijft tot 2022 een toeschouwer op de internationale biatlonkalender. Dat maakte de Internationale Biatlonunie (IBU) bekend. Reden voor de verbanning is het grootschalige dopingschandaal waarin het land zich al enkele jaren bevindt.

Er zullen zo geen Russische plaatsen prijken op de kalender voor de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022. De kalender voor de jaargang 2019-2020 werd al eerder bekendgemaakt. Ook daarin was Rusland al niet welkom.

In een persbericht legt de IBU de beslissing uit. "De kalender is samengesteld met landen waarvan het nationaal antidopingagentschap al conform was met het wereldantidopingagentschap (WADA) tijdens het biddingsproces. Dat gebeurde voor Rusland pas in september na drie jaar opschorting."

De IBU besliste in diezelfde maand echter om Rusland nog niet herintegreren als voorwaardig lid. Het land verloor haar rechten in december 2017. Olle Dahlin, de nieuwe IBU-voorzitter, zal volgende week in Moskou vertegenwoordigers van het Russische biatlon ontmoeten. Samen zullen ze de criteria en een tijdslijn opstellen voor vernieuwd volwaardig lidmaatschap van de IBU.

