Rus Dalaloyan onttroont Xiao in spannende allroundfinale WK artistieke gymnastiek

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Maandag wist Artur Dalaloyan niet waar kruipen van ellende maar vanavond straalde hij van geluk: de 22-jarige Rus greep in de Aspire Dome in Qatar goud in de allroundfinale op het WK artistieke gymnastiek.

Net als de teamfinale maandag draaide de individuele allroundfinale daarnet uit op een ware thriller. Aan de rekstok, aan het allerlaatste toestel, daar zou de beslissing vallen. Drie gymnasten waren toen nog in de running voor het goud.

In pole position lag de Rus Artur Dalaloyan, maar in theorie begon hij niet met de beste winstkansen aan het rek, wegens een lagere moeilijkheidsgraad dan zijn belangrijkste rivaal, de Chinese titelverdediger Ruoteng Xiao. De Amerikaan Samuel Mikulak, in de kwalificaties nog goed voor de tweede beste score aan het rek, was ook nog niet uitgeteld. Maar de Amerikaan ging hopeloos in de fout, zijn score was navenant: 12.366 punten - hij gooide zo een zekere medaille weg en finishte als vijfde.

Hoogste uitvoeringswaarde

Dalaloyan, die liet vanavond geen steek vallen, zoals hij dat maandag wel aan de brug met gelijke leggers deed. Zijn foutje en dat van zijn landgenoot Nagornyy Nikita kostte Rusland toen het goud - ten voordele van China. Dalaloyan werkte zijn oefening clean af en zag dat gewaardeerd met een score van 14.166 punten. Xiao wist meteen wat hem te doen stond: hij had 14.233 punten nodig voor het goud. De Chinees turnde een goede oefening maar kon de jury minder overtuigen met zijn uitvoering: hij kreeg exact 14.233 punten en eindigde zo met precies hetzelfde totaal als Artur Dalaloyan, namelijk 87.598 punten.

Twee wereldkampioenen dan? Neen, want het reglement bepaalt dat de gymnast met de hoogste uitvoeringswaarde het dan haalt. En zo mocht Dalaloyan zijn eerste mondiale titel vieren, nadat hij op het EK in augustus al goud won op de sprong en aan de brug. Hij mag zich ook de eerste Russische wereldkampioen allround noemen sinds Nikolai Kryukov in 1999. Ook het brons ging naar Rusland: Nagornyy Nikita eindigde met 86.331 punten.