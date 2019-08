Ruiz geeft Joshua in december in Saoedi-Arabië revanche Redactie

09 augustus 2019

19u59 0

De Britse profbokser Anthony Joshua zal zijn revancheduel met de Mexicaan Andy Ruiz op 7 december in Saudi-Arabië houden. Dat meldt het management van Joshua. Ruiz zorgde eind mei in New York voor een daverende verrassing door de nog ongeslagen Joshua in de zevende ronde uit te schakelen. De 29-jarige uitdager mag zich daardoor nu wereldkampioen noemen bij vier bonden: WBA, IBF, WBO en IBO. Hij is de eerste wereldkampioen in het zwaargewicht ooit uit Mexico.

Ruiz staat als beroepsbokser op 33 overwinningen, waarvan 22 op knock-out. Hij verloor één keer, in 2016 tegen de Nieuw-Zeelander Joseph Parker, in een duel om de WBO-wereldtitel. Joshua staat op 22 overwinningen.