Ruiz en Joshua vechten morgen in Saudi-Arabië, ondertussen storm van protest: “Politieke propaganda” DMM

06 december 2019

14u50

Bron: Belga 0 Boksen Anthony Joshua komt morgen in de ring voor zijn revancheduel tegen Andy Ruiz. Beide zwaargewichten bekampen elkaar in Al-Diriyah, een buitenwijk van de Saoedische hoofdstad Riyad. De inzet: wereldtitels bij liefst vier bonden: WBA, IBF, WBO en IBO.

Het was enkele uren na de controversiële nederlaag van Delfine Persoon tegen Katie Taylor. Andy Ruiz junior zorgde begin juni voor een verrassing vanjewelste in een volgepakt Madison Square Garden.De Mexicaan versloeg in de zevende ronde van de titelkamp bij de zwaargewichten Joshua met technisch knock-out. Geen mens die het zag aan komen.

De intussen dertigjarige Ruiz werd die dag wel mooi de eerste Mexicaanse wereldkampioen ooit bij de zwaargewichten. Een toeval, want eigenlijk moest de Amerikaan Jarrell Miller de ring in tegen Joshua. Die testte echter positief bij een dopingcontrole en moest zijn bokslicentie inleveren.

Clash of the Dunes

De verloren kamp in juni was Joshua’s eerste nederlaag in 23 wedstrijden. Logisch dus dat de Brit meteen aasde op een revanche. Aanvankelijk was er sprake om het duel in boksmekka Las Vegas te laten plaatsvinden, enkele maanden later kwam er met Riyad uit Saoedi-Arabië een verrassende locatie uit de bus.

Media aarzelden dan ook niet om het duel om te dopen in ‘Clash of the Dunes’ (Clash in de duinen). Een bijzonder dure operatie voor de lokale organisatoren, die honderd miljoen euro betaald zouden hebben. Daarvan gaat het merendeel naar de boksers. Voor de gelegenheid werd er een stadion neergepoot met zitjes voor 15.000 toeschouwers.

Politieke propaganda

Internationaal kwam er meteen heel wat kritiek voor de toch wel opmerkelijke keuze voor Riyad als gaststad. “Een dergelijk evenement wordt als politieke propaganda misbruikt om de thematiek rond mensenrechten naar de achtergrond te verschuiven”, klonk het in een reactie bij een Midden-Oosten-experte van Amnesty International. “Organisatoren zouden zich beter op voorhand informeren hoe het in bepaalde landen met de mensenrechten gesteld is, in plaats van achteraf te zeggen dat ze niets met politiek te maken hebben.”

Ook in het kamp van Ruiz zijn ze allerminst opgezet met de keuze. Zij leggen de verantwoordelijkheid bij Joshua’s promotor Eddie Hearn. “Met de keuze voor Riyad zijn wij voor een voldongen feit geplaatst en moeten wij buigen voor zijn wensen”, liet Ruiz’ coach Manny Robles duidelijk verstaan. De Mexicaan krijgt in Saoedie-Arabië met een tijdsverschil van dertien uur af te rekenen, voor de Brit is dat amper drie uur. Ruiz, die eveneens in het bezit is van de Amerikaanse nationaliteit, staat als beroepsbokser op 33 overwinningen, waarvan 22 op knock-out. Hij verloor één keer, in 2016 tegen de Nieuw-Zeelander Joseph Parker, in een duel om de WBO-wereldtitel.