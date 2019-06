Rugwind houdt Nafi Thiam van Belgisch record verspringen Valerie Hardie

08 juni 2019

22u22

Veel scheelde het niet of Nafi Thiam had vanavond een nieuw Belgisch record op haar naam staan. Op de meeting van de Gouden Spike in Leiden vloog de olympische, wereld- en Europees kampioene naar 6m65 - helaas gaf de anemometer te veel wind (+4,1 m/s) in het voordeel aan.

Nafi Thiam stak na haar vierde sprong heel even de armen triomfantelijk in de lucht toen ze in het Sportpark Leidse Hout 6m65 op het bord zag verschijnen. Een nieuw Belgisch record - twee centimeter verder dan Sandrine Hennart op 9 juni 1996 in Ninove haalde. Maar al snel volgde de ontnuchtering voor de 24-jarige Naamse: de windmeter gaf 4,1 m/s in het voordeel aan. Geen record dat kan gehomologeerd worden dus, meer dan 2 m/s is niet toegelaten.

“Jammer van de weersomstandigheden,” zei ze. “Anders had ik het nog beter gedaan. Maar ik ben tevreden. Ik had niet gedacht dat ik nu al zo ver zou staan.” 6m55 - een afstand die ze haalde bij haar tweede én vijfde poging - volstond om het verspringen te winnen. Het is tevens de zevende beste prestatie in haar carrière op dat nummer en slechts zeven centimeter onder haar PR.

Voor Thiam was het pas haar tweede competitie van het seizoen. Drie weken terug maakte ze in Doornik haar rentree na meer dan vier maanden revalideren. Haar eerste proef van de dag was de 100m horden. Haar trainer Roger Lespagnard hoopte op een nieuw PR - dat staat sinds mei 2017 op 13.34 - maar dat zat er met koude en de wind niet in. Thiam won de race wel, in 13.62, de zesde tijd uit haar carrière.

“Ik was goed vertrokken, maar dan voelde ik een windstoot en dat heeft me wat uit mijn ritme gehaald maar dat ik 13.62 loop in mijn eerste 100m horden van het seizoen, dat is geruststellend en veelbelovend. Daar had ik op voorhand voor getekend. Het gaat allemaal heel goed, zeker omdat ik mijn record op de 200m in Doornik al scherper stelde. C’est cool. Maar dat wil niet zeggen dat ik straks in Talence al mijn records ga verbeteren. Die druk ga ik mezelf niet opleggen, vooral omdat het WK nog ver weg is en omdat ik een lastige winter heb gekend. Ook mentaal. Daarom doet het nu zo goed om weer in competitie uit te komen.”

Op 22 en 23 juni staat de Décastar in Talence, nabij Bordeaux, op het programma. Dat is haar enige zevenkamp voor haar belangrijkste afspraak van het jaar: het WK in Doha, waar Thiam haar wereldtitel van 2017 verdedigt.