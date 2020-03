Rugblessure hindert Tiger Woods al weken YP

07 maart 2020

11u05

Bron: Belga 0 Golf Een rugblessure hindert golfer Tiger Woods al enkele weken. De Amerikaan, winnaar van vijftien majors, heeft zich ook afgemeld voor het prestigieuze Players Championship van volgende week in Ponte Vedra Beach. "Ik ben er gewoon nog niet klaar voor", meldde Woods.

De rugklachten doen zich voor op een slecht moment, want begin april zijn de Masters in Augusta, de eerste major van dit jaar. Woods (44) won dat toernooi vorig jaar voor de vijfde keer. "Ik moet luisteren naar mijn lichaam en rust nemen als dat vereist is. Mijn rug is nu eenvoudigweg nog niet sterk genoeg.”

Woods kwam dit jaar pas één toernooi in actie en dat was half februari in de Genesis Invitational. Zijn rug is zijn zwakke plek. Hij onderging de afgelopen jaren al de nodige operaties. Een geslaagde ingreep in 2017 redde zijn golfcarrière.

Het Players Championship is een van de grootste toernooien op de Amerikaanse PGA-circuit met een prijzengeld van 15 miljoen dollar.