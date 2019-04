Rudi Diels keert terug als coach bij Belgian Bullets: “Durven vernieuwen” GVS

05 april 2019

09u26

Rudi Diels keert na een afwezigheid van vijf jaar terug als coach bij de Belgian Bullets. Hij wordt de nieuwe coördinator van de trainingen van de Bullets van de lente tot de herfst, zo maakten Diels en Geert Vanvaerenbergh, CEO bij de Belgische bobsleefederatie, aan Belga bekend.

Diels oogstte in de atletiekwereld vooral successen als coach van Kim Gevaert, met wie hij in de olympische finale van de 4x100m in Peking 2008 goud veroverde. Met Vanvaerenbergh kwam hij ook bij de Belgian Bullets terecht, maar na de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji nam het duo afscheid van de bobsleevrouwen.

"Eerst en vooral heb ik destijds zeven jaar lang deel uitgemaakt van een prachtig project, met de verhoopte resultaten. Door omstandigheden ben ik dan een vijftal jaar geleden even aan de zijlijn gaan staan", vertelt Diels. "Het feit dat ik er nu terug bij ben, heeft heel veel met Geert te maken, hij heeft mij er terug bijgehaald. We hebben dezelfde visie. Op het contract is er dan ook geen eindtermijn gezet: de bedoeling van ons beiden is het project te kunnen laten slagen. De situatie is nu geheel anders: destijds zijn we van nul begonnen, nu staat er al een systeem. Daarbovenop gaan we nieuwe atleten aantrekken en dat vormt toch weer een uitdaging om daarmee te werken.”

In de zomerperiode wordt de basis gelegd voor het bobsleeseizoen. "We werken fysiek en conditioneel, dat wil zeggen op snelheid, explosiviteit en techniek. Ook op dat laatste aspect kan je tijdens de zomer werken. Zo hebben we twee bobsleeën ter beschikking die we ook op een droge ondergrond kunnen inzetten. Daarmee oefenen we onder meer op duwen en inspringen om zo de atleten klaar te krijgen voor het winterseizoen. Het fysieke aspect wordt in deze sport almaar belangrijker. Ik vergelijk het graag met de aflossingsploeg: je moet voortbouwen op het verleden, doorgroeien en durven vernieuwen. Dat wordt de grootste uitdaging in deze sport die zeker niet stilstaat.”

Geert Vanvaerenbergh onderstreepte eerder al de olympische ambities van de Belgian Bullets. "We willen het werk van in het verleden voortzetten, we gaan niet uit van een stap achteruit", sluit Diels daarbij aan. "Je moet durven in de olympische medaille geloven, anders ga je stagneren. Er is dus zeker heel wat ambitie."