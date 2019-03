Roxane Taeymans zevende op GP judo in Tbilisi YP

Bron: Belga 0 Judo Roxane Taeymans heeft in Georgië op de Grand Prix van Tbilisi de zevende plaats veroverd. Dat is voor onze landgenote de eerste notering in de top acht van 2019.

Taeymans (IJF 29) begon in Tbilisi met zege in de Golden Score tegen de Duitse laatstejaars junior Alina Böhm (IJF 93), die ze na twee minuten met ippon naar huis stuurde. In de volgende kamp verloor ze met dezelfde score van de Portugese Barbara Timo (IJF 46), die begin vorige maand nog goed was voor brons op de Grand Slam van Parijs.

In de herkansingen moest Roxane Taeymans het opnemen tegen de Israëlische Yarden Mayersohn (IJF 50). Haar eerste aanval na 15 seconden leverde een waza-ari op, maar met een eerste aanval na twee minuten kwam Mayersohn op gelijke hoogte. Een halve minuut later leverde de volgende poging van de Israëlische de winnende ippon op.

Voor Roxane Taeymans leverde de Grand Pix van Tbilisi toch een eerste ranking in de top acht van het jaar op. In oktober van 2018 slaagde ze er voor het laatst in een gelijkaardig resultaat te boeken. Op de Grand Prix van Cancun in Mexico eindigde ze toen eveneens op de zevende plaats.