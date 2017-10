Rory McIlroy neemt een pauze: "En dan ga ik proberen de beste Europese golfer ooit te worden" MH

10u57

Bron: Belga 0 Photo News Rory McIlroy Meer Sport De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy last een lange pauze in om zijn spel naar het gewenste niveau te brengen zodat hij weer majors kan winnen. Dat liet hij weten na zijn zoveelste tegenvallende optreden van dit jaar: de 63e plaats in het Alfred Dunhill Links Championship.

De 28-jarige nummer zes van de wereld is van plan de eerstvolgende drie maanden geen toernooien te spelen en pas in januari 2018 weer terug te keren. "En dan ga ik proberen de beste Europese golfer ooit te worden. Beter proberen te doen dan Nick Faldo, die zes majors won", aldus McIlroy, die zelf vier keer een major won: De US Open in 2011, het US PGA Championship in 2012 en 2014 en het Brits Open in 2014.



Dit jaar won de Noord-Ier geen enkel toernooi, mede door blessures. "Mijn laatste ronde in de Dunhill Links was een aardige samenvatting van het jaar; het was niet goed en niet slecht; middelmatig. Toch voel ik dat het veel beter kan en daar ga ik de komende maanden aan werken."

