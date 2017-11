Ronny Bayer blikt vooruit naar topaffiche Aalstar-Oostende: "Echte test voor Oostende"

Bron: Het Laatste Nieuws 0 BELGA Meer Sport "Reken maar, het wordt een echte test voor Oostende." Tv-cocommentator en basketbalmonument Ronny Bayer blikt vooruit naar de clash tussen twee van zijn voormalige clubs Aalstar en Oostende. "Voor Oostende is het Forum altijd klaar."

Bayer is tot dusver gecharmeerd door de competitiestart. "Oostende steekt er bovenuit. Aalstar en Giants staan correct in de stand, Charleroi is de tegenvaller. Al zal de terugkeer van Katic wel een positieve invloed hebben."

Dinsdag moest Oostende nog diep gaan om de zege tegen het Poolse Zielona Gora thuis te houden. Kan dat een rol spelen in de topper?

Bayer: "Onderschat dat niet, dat zijn duels met hoge intensiteit. Woensdag volgt dan recuperatie en donderdag pas matchvoorbereiding. Aalstar kon een hele week opbouwend toewerken naar deze topper, een heel verschil."

"Bij Oostende zie ik twee pijnpunten: hoe verteert Djordjevic de opeenvolging van wedstrijden? Daar zal coach Gjergja time-management moeten inbouwen. twee: het afstandshot. De pure schutter, zoals Gillet er één was, heeft Oostende niet langer. Verschillende spelers kunnen wel een driepunter droppen, maar het schrikt de opponent niet langer af om een zoneverdediging op te stellen."

Bij Aalstar is Bayer opgetogen over het werk van coach Jaumin. "Oostende steunt nog steeds op de continuïteit van coach Gjergja. Bij Aalstar waait een nieuwe wind. Jaumin beseft dat de kracht vanuit verdediging moet komen. En van daaruit het Aalsterse transitiespel ontwikkelen. Zijn voorgangers Dean en Ibens dachten anders. Alleen voor Tofi zal Jaumin een oplossing moeten zoeken. Hoe speel ik hem uit tegen teams die 'klein' en snel spelen? Maar tegen Oostende zal Tofi de juiste match-up vinden tegen Jekiri of Myers."