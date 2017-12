Ronnie O'Sullivan wint UK Championship en evenaart records van Steve Davis en Stephen Hendry Redactie

Bron: Belga 0 Getty Images Ronnie O'Sullivan. Meer Sport Ronnie O'Sullivan heeft in het Barbican Centre van York een zesde keer het UK Championship gewonnen. In de finale nam 'The Rocket' met 10-5 de maat van Shaun Murphy (WS-6).

O'Sullivan won het toernooi eerder in 1993, 1997, 2001, 2007 en 2014. Met zijn zesde zege evenaart de 42-jarige Engelsman het record van zijn landgenoot Steve Davis. Het is voor O'Sullivan ook de achttiende titel in de Triple Crown (WK, UK en Masters) en daarmee doet hij even goed als de Schot Stephen Hendry. Wat het aantal rankingtitels betreft is Hendry de enige die nog beter doet dan O'Sullivan. Hendry won er van 1997 tot 2005 36, O'Sullivan zit nu aan 31. Dit seizoen won hij ook al het English Open en het Shanghai Masters.

In de finale acteerden O'Sullivan en Murphy allebei op een hoog niveau. Na breaks van 62, 103, en 62 en 52 voor O'Sullivan en 123, 69 en 52 voor Murphy, konden de twee tenoren bij 4-4 gaan rusten. In de avondsessie startte O'Sullivan meteen met een 75 break. Murphy antwoordde met één van 80. Daarna slopen er toch wat foutjes in het spel van Murphy, terwijl O'Sullivan perfect snooker op de tafel bleef toveren. Met breaks van 104, 76, 103, 86 en 59 stormde hij naar de overwinning.

"Absoluut fenomenaal"

O'Sullivan was amper 17 toen hij zijn naam als jongste rankingwinnaar in de geschiedenis een eerste keer op de erelijst zette. "Ik ben niet zoveel veranderd", glimlachte O'Sullivan. "Ik speel nog altijd aanvallend snooker en speel nog altijd met plezier. Niet te geloven dat ik na al die jaren nog speel. Ik heb een fantastische tijd achter de rug en het is geweldig dat ik nu die records evenaar. Deze week heb ik er wel alles voor moeten geven. Ik ben helemaal leeg nu."

"Ik wist dat ik op honderd procent van mijn kunnen moest spelen om tegen Ronnie een kans te maken", reageerde Murphy. "In de tweede sessie lukte me dat niet meer. Ik wil Ronnie feliciteren met zijn records. Wat hij doet is absoluut fenomenaal."

Tweede in Order of Merit

O'Sullivan houdt aan zijn zege 170.000 pond (193.500 euro) over, Murphy mocht 75.000 pond gaan (85.000 euro) ophalen. Op de Order of Merit klimt O'Sullivan daardoor van de vierde naar de tweede plaats op. Murphy blijft de nummer zes van de wereld. Luca Brecel sneuvelde in York in de zestiende finales, maar boekte desondanks twee plaatsen winst op de wereldranglijst: van dertien naar elf.