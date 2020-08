Ronnie O'Sullivan wint snelste wedstrijd in WK-geschiedenis Redactie

03 augustus 2020

13u21

Bron: Belga 2 Snooker Ronnie O'Sullivan (WS-6) heeft zich in The Crucible in Sheffield voor de achtste finales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. De 44-jarige Engelsman versloeg de Thai Thepchaiya Un-Nooh (WS-20) met 10-1 in een wedstrijd die de boeken ingaat als de snelste in de WK-geschiedenis.

Na 1 uur en 48 minuten was het duel tussen 's werelds twee snelste spelers afgelopen. Het vorige record stond op naam van Shaun Murphy (WS-10), die vorig jaar de Chinees Luo Honghao (WS-64) in 2 uur en 29 minuten met 10-0 naar huis speelde.

Zondag had O'Sullivan al een 8-1-voorsprong opgebouwd. Vandaag kreeg Un-Nooh in beide frames kansen, maar ging hij telkens in de fout. O'Sullivan strafte het met breaks van 96, 41 en 48 af. Zondag had hij er ook al van 101, 85, 115, 74, 88, 76 en 65 laten optekenen. "The Rocket" eindigde met een shotgemiddelde van 14.0 seconden, "Thai Rocket" Un-Nooh was met 18.6 ook nog behoorlijk snel. De gemiddelde snookerspeler neemt per stoot zo'n 23,5 seconden de tijd.

"Un Nooh maakte wat foutjes. Hij miste wat ballen, die hij normaal nooit zou missen. Het bewijst dat deze plaats, zelfs zonder publiek, iets met je doet", reageerde O'Sullivan. Hoewel ‘The Rocket’ de publiekslieveling en entertainer bij uitstek is, geniet hij wel van de rust in het ‘Theatre of Dreams’. "Het neemt toch heel wat druk van je schouders. Ik hoef niet aan de verwachtingen van het publiek te voldoen, het geeft me een beetje een vakantiegevoel."

In de achtste finales (best of 25) volg een clash met de Chinees Ding Junhui (WS-11), die O'Sullivan in 2017 al eens uitschakelde in The Crucible (13-10 in de kwartfinales) en hem dit seizoen met 6-4 versloeg op weg naar zijn derde UK-titel. Desondanks leidt O'Sullivan in de onderlinge confrontaties nog altijd met 13-5. "Ding is één van de lastigste tegenstanders die je kan krijgen", weet O'Sullivan. "Momenteel is hij misschien niet in topvorm, maar zoiets kan snel veranderen."

Ding schaarde zich zaterdag bij de laatste zestien door Mark King (WS-46) met 10-9 te verslaan. Tegen O'Sullivan neemt hij het volgend weekend op. De eerste sessie is vrijdagavond geprogrammeerd, de tweede zaterdagnamiddag en de laatste zondagavond.

O'Sullivan had in The Crucible al een paar snelheidsrecord op zijn naam staan. In 1996 speelde hij er de snelste wedstrijd naar een best of 25 frames. Toen versloeg hij de Maltees Tony Drago in 2 uur en 47 minuten met 13-4. Zijn meest tot de verbeelding sprekende snelheidsrecord dateert van het WK van 1997, toen hij amper vijf minuten en acht seconden nodig had voor een 147-maximumbreak.

