Ronnie O'Sullivan wint al voor de derde keer het Shanghai Masters Redactie

16 september 2018

17u06

Bron: Belga 0 Meer Sport Ronnie O'Sullivan (WS 3) heeft voor de derde keer het Shanghai Masters snookertoernooi gewonnen. In het International East Asia hotel versloeg hij zijn landgenoot Barry Hawkins (WS 7) met 11-9.

Het was nochtans Hawkins die tijdens de eerste wedstrijdhelft het betere snooker speelde. Zo lukte de WK-finalist van 2013 breaks van 125, 55, 132 en 63, wat goed was voor een 6-4 voorsprong. De 39-jarige uit Ditton liet na de pauze enkele steekjes vallen die O'Sullivan afstrafte met breaks van 54, 61, 56 en 113. Hawkins pakte frame zeventien met een 83 break, maar O'Sullivan zette meteen een 83 break tegen waarna hij ook frame negentien won en op een frame van de overwinning kwam. Hawkins kon nog twee frames wegkapen, maar zag O'Sullivan in frame twintig een 122 break wegpotten voor de overwinning.

Het toernooi dat vorig seizoen nog een rankingtoernooi was, is nu opnieuw een invitatietoernooi. Voor O'Sullivan was er een slordige 200.000 pond (250.000 euro) weggelegd.

Uitslag finale:

Ronny O'Sullivan (Eng/3) - Barry Hawkins (Eng/7) 11-9

1/125(125) - 23/66 - 85(85)/5 - 0/97(95) - 101(93)/0 - 89(66)/35 - 0/132(132) - 33/61 - 93(68)/29 - 5/63(63) - 73/0 - 134(54,61)/1 - 56(56)/3 - 113(113)/0 - 26/97(83) - 83(83)/24 - 63/14 - 14/57 - 0/90(74) - 122(122)/0