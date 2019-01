Ronnie O'Sullivan wacht Luca Brecel op in halve finale Masters LPB

17 januari 2019

20u10

Bron: Belga 0

Ronnie O'Sullivan (WS-3) heeft zich in het Alexandra Palace in Londen geplaatst voor de halve finale van het Masters snooker. De 43-jarige Engelsman versloeg de Welshman Ryan Day (WS-13) met 6-3. ‘The Rocket’ potte daarbij breaks van 68, 74, 52, 119, 65, 78 en 92 weg. Day nam even een voorsprong (1-2), hield tot 4-3 gelijke tred en leek er ook 4-4 van te gaan maken. Maar in het achtste spel speelde hij bij een 0-66 voorsprong een slechte safety, wat O'Sullivan met een 78 clearance afstrafte.

"Dat achtste frame was cruciaal", beaamde O'Sullivan. "Day had me zomaar kunnen verslaan. Hij heeft er zeker de capaciteiten voor en was hier een potentiële toernooiwinnaar. Het verschil tussen winst en verlies is zo klein. Momenteel zijn er acht à negen spelers heel erg aan elkaar gewaagd. Ik ben niet zoveel beter dan de rest."

In de halve finale (best of 11) neemt O'Sullivan het zaterdagnamiddag op tegen de winnaar van de partij tussen de Chinees Ding Junhui (WS-8) en Luca Brecel (WS-14). Zij bekampen elkaar vanavond. Het is al de veertiende keer dat O'Sullivan op het toernooi met 's werelds beste spelers de halve finale bereikt. Alleen in 2015 ging hij er in dat stadium uit. Zeven keer (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016, 2017) won hij het toernooi, een record. Vijf keer was hij runner-up (1996, 1997, 2004, 2006, 2010), ook een record.