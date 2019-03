Ronnie O'Sullivan voor het eerst in 9 jaar opnieuw nummer 1 van de wereld XC

25 maart 2019

10u10

Bron: Belga 0 Snooker De Engelsman Ronnie O'Sullivan heeft gisteravond de eerste editie van het Tour Championship in het Welshe Llandudno gewonnen. Daardoor staat The Rocket voor het eerst in negen jaar weer helemaal bovenaan de wereldranglijst snooker.

O'Sullivan haalde het in de finale met 13-11 van de Australiër Neil Robertson. Hij boekte zo zijn 36ste titel in een rankingtoernooi. Daarmee evenaarde O'Sullivan het record van de Schot Stephen Hendry.

"Sommige records hebben veel betekenis en het aantal rankingtitels is daar zeker een van", zei O'Sullivan na zijn vijfde toernooizege van het seizoen. "Het bewijst dat je al lang meedraait op een hoog niveau en dat is voor elke speler een echte test. Dat ik weer nummer 1 ben, is echt gek. Ik speelde maar mee in de helft van alle toernooien. Ik weet niet hoe dit is kunnen gebeuren."

De Engelsman streek met zijn zege 150.000 pond (173.000 euro) op, voor runner-up Robertson was er 60.000 pond (69.000 euro) weggelegd.

Op de wereldranking staat O'Sullivan voor het eerst sinds mei 2010 weer op nummer 1. Hij onttroonde zijn landgenoot Mark Selby, die sinds februari 2015 het klassement aanvoerde. Op zijn 43ste is O'Sullivan de oudste nummer 1 sinds Ray Reardon in 1983.

Volgende maand staat het WK op het programma. O'Sullivan gaat in het Crucible Theatre voor een zesde wereldtitel.