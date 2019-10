Ronnie O'Sullivan strandt in achtste finale English Open, Tom Ford pot 147 op zeldzaam moment LPB

18 oktober 2019

07u11

Bron: Belga 0

Ronnie O’Sullivan (WS-2) heeft zich niet voor de kwartfinale van het English Open kunnen plaatsen. De 43-jarige Engelsman, toernooiwinnaar in 2017, verloor in Crawley in de vierde ronde met 4-3 van de Chinees Mei Xi Wen (WS-70). Dankzij breaks van 52, 59 en 134 nam ‘The Rocket’ een 1-2 en 2-3 voorsprong, maar met breaks van 69, 52 en 71 trok Mei alsnog het laken naar zich toe. Voor een plaats in de halve finale geeft Mei Mark Selby (WS-5) partij. Die schakelde de Chinees Xiao Guodong (WS-23) met 4-1 uit.

In de andere kwartfinales neemt Ricky Walden (WS-30) het op tegen David Gilbert (WS-12), geeft de Noord-Ier Mark Allen (WS-7) de Welshman Lee Walker (WS-80) partij en staat de Chinees Tian Pengfei (WS-68) tegenover Tom Ford (WS-25). Die laatste potte in het laatste frame van zijn match tegen Shaun Murphy (WS-8) een 147 weg. De 153ste maximumbreak in de snookergeschiedenis leverde hem een 4-3-zege op. Het is pas de tweede keer dat een 147 in een beslissend frame van een match op een rankingtoernooi gescoord wordt. O'Sullivan deed het Ford voor op het UK Championship van 2007.

Tom Ford clearing colours in his maximum break. pic.twitter.com/EUfg5SyR6D Nikolay(@ Nick007J) link

Voor Ford is het al de vijfde 147 in zijn carrière. Alleen O'Sullivan (15), Stephen Hendry (11), John Higgins (9) en Ding Junhui (6) doen beter. De 36-jarige Ford is de enige die dit seizoen al een maximum scoorde en hij deed dat bovendien twee keer. In juni voerde hij het kunststukje al eens op in de kwalificaties voor het International Championship.

Meer over Ford

sport

sportdiscipline

biljart

O'Sullivan